号泣する選手も…韓国−台湾の“激戦”に「昼飯食べるの忘れちゃった」 日本のファンも「食い入るように観てたわ」【WBC】
台湾が韓国との激闘を制した(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月8日、1次ラウンドC組で韓国−台湾の一戦が行われた。負ければ1次リーグ敗退という崖っぷちだった台湾がタイブレークで韓国を5−4で倒し、準々決勝進出の可能性を残した。
【動画】勝利に感情が爆発 韓国との激闘を終えた台湾ナインをチェック
日本はこの結果により、C組2位以内が確定し、準々決勝進出が確定した。韓国はその日本を相手に前夜の試合で6−8で競り負け、約14時間後に台湾との白熱のシーソーゲームを展開したが、惜しくも敗れた。
台湾は2回にジャン・ユーチェンの一発で先制したが、5回に追いつかれ、6回にジェン・ツォンチェのソロですぐに勝ち越し。しかし、その裏にキム・ドヨンに2ランが飛び出して韓国が逆転に成功した。
終盤の8回にS.フェアチャイルドの2ランで再び逆転した台湾だったが、韓国もその裏ですぐに4−4の同点に追いついた。
しかし、延長10回タイブレークの無死一、三塁でジャン・クンユーがスクイズを決めて台湾が5−4と勝ち越した。勝利を収めた瞬間、台湾代表は号泣する選手もいた。
この展開に日本のファンも「台湾対韓国超熱戦だった」「シーソーゲームで面白かった」「マジで面白かった 昼飯食べるの忘れちゃった」「ほんまに面白かった 食い入るように観てたわ」「めちゃくちゃいい試合やった」「台湾対韓国は今のところ一番面白い試合だって感じる」と、熱戦に心を打たれたようだった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。