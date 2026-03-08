号泣する選手も…韓国−台湾の“激戦”に「昼飯食べるの忘れちゃった」　日本のファンも「食い入るように観てたわ」【WBC】

台湾が韓国との激闘を制した(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月8日、1次ラウンドC組で韓国−台湾の一戦が行われた。負ければ1次リーグ敗退という崖っぷちだった台湾がタイブレークで韓国を5−4で倒し、準々決勝進出の可能性を残した。

日本はこの結果により、C組2位以内が確定し、準々決勝進出が確定した。韓国はその日本を相手に前夜の試合で6−8で競り負け、約14時間後に台湾との白熱のシーソーゲームを展開したが、惜しくも敗れた。

台湾は2回にジャン・ユーチェンの一発で先制したが、5回に追いつかれ、6回にジェン・ツォンチェのソロですぐに勝ち越し。しかし、その裏にキム・ドヨンに2ランが飛び出して韓国が逆転に成功した。

終盤の8回にS.フェアチャイルドの2ランで再び逆転した台湾だったが、韓国もその裏ですぐに4−4の同点に追いついた。