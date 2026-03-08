ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）が8日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、フィギュア以外のウインタースポーツについて語った。

五輪ではペアを解説。金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）の木原とかつてカップルを組んでおり、「凄い」8連発や「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視聴者から好評だった。

高橋さん自身は3歳でスケートを習い始めたが、当初はフィギュアにするか「揺れました」という。「スピードスケートもちょっとやってみたりもしましたし、ショートトラックも練習場が一緒なので、見てうらやましいなって思ったり」と明かした。

さらに「私なんかはフィギュアスケート引退直後はアイスホッケーを始めて」と、意外な事実も。「2年間チームに入って、アイスホッケーもやってました。ライトウイングで」と説明した。「爆笑問題」田中裕二は「そんな小さい体で、アイスホッケー？」と驚いていた。

氷上のスポーツは「大好きです」と話す一方で、同じウインタースポーツでもスキーは未経験だったという。「スキーも引退まで一度もやらせてもらえなかったんですね。やっぱりケガが（心配で）」。それでも「引退して初めての冬に行って」初挑戦したという。

「思いきり滑ったら、ジャンプ台みたいなところがあって、ジャンプしちゃって、骨折しました。ジャンプしちゃって、そのままスキー板の先端が雪に突き刺さるように落ちてきて、肩を骨折しました」。まさかの大ケガを告白し、驚かせた。さらに「信頼するパートナーがいて、私は守られていたんだなって、あらためて感じました」と、ペアにも絡めて話していた。