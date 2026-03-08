JRAは8日、ドバイ遠征を予定している栗東所属馬の出国日程および輸出検疫期間などを発表した。

遠征を予定している栗東所属馬はアウトレンジ（牡6＝大久保）、オメガギネス（牡6＝安田）、ガイアフォース（牡7＝杉山晴）、ダノンデサイル（牡5＝安田）、テーオーエルビス（牡4＝高柳大）、ネッタイヤライ（牡3＝矢作）、パイロマンサー（牡3＝吉村）、ビダーヤ（牡5＝矢作）、ミュージアムマイル（牡4＝高柳大）、ルガル（牡6＝杉山晴）、ロックターミガン（牡3＝石坂）、ロードフォンス（牡6＝安田）の12頭で輸出検疫場所は栗東トレーニングセンター、輸出検疫期間は11日から18日。18日に関西空港12時発のフライトで出国予定となっている。

中東情勢が緊迫する中、アラブ首長国連邦(UAE)は5日にアルアイン競馬場、6日にメイダン競馬場、7日にアブダビ競馬場で予定通り競馬が開催され、8日はジェベルアリ競馬場が開催日。UAEの一大イベント、ドバイワールドカップデー（メイダン競馬場）は28日に組まれている。

JRAはドバイワールドカップデーの馬券に関して、万全の発売体制が十分に担保できないことから農林水産大臣への馬券発売認可申請を見送ると6日に発表。16年凱旋門賞でJRAによる海外馬券の発売が始まり、17年以降でドバイワールドカップデーの馬券発売がないのはコロナ禍で開催が中止となった20年以来、6年ぶり2度目となる。

2月14日のサウジカップデー（キングアブドゥルアジーズ）に出走した日本調教馬のうち、アメリカンステージ（牡4＝矢作）、ケイアイアギト（牡3＝加藤征）、シンフォーエバー（牡4＝森秀）、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）、ルクソールカフェ（牡4＝堀）、ワンダーディーン（牡3＝高柳大）の6頭がサウジアラビアからドバイに移動している。