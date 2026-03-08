将棋の「囲碁将棋チャンネル 第75期ALSOK杯王将戦七番勝負」第5局は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で1日目の対局が進行中だ。盤上の激しい攻防はもちろんのこと、ファンの間で度々話題をさらうのが「将棋メシ」。この日の午後のおやつタイムでも、挑戦者・永瀬拓矢九段の“規格外の胃袋”が視聴者をざわつかせた。

【映像】おやつの量じゃない!? 永瀬九段の注文

午後3時のおやつタイム。藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）は「とちあいか練乳添え」と「アイスダージリンティー」という、旬のいちごを主役にした比較的軽やかでシンプルな注文だった。

対する永瀬九段のオーダーは桁違いだ。「蜂巣小プリン」、フレンチトーストの「大関パンペルデュ」という2つの極上スイーツに、「ホットコーヒー」と「『とちあいか』の苺ジュース」を並べる豪華なラインナップを披露した。

これだけ見れば美味しそうなセットだが、ファンが驚愕したのには理由がある。永瀬九段はほんの数時間前の昼食で、大ぶりのステーキが乗った大ボリュームの「与一和牛すじカレー・スペシャル」に加え、「パンケーキサンド」、さらにドリンク3杯をペロリと平らげたばかりだったのだ。

藤井王将との対照的な量と、怒涛のカロリー摂取を見せつける永瀬九段のオーダーに、ABEMAのコメント欄は「昼あれだけ食ってたのにｗｗ」「美味しそうだけど」「ボリュームw」「お腹膨れそう」と驚きと爆笑の渦に。「昼にステーキカレー食べたよね」「あんなに昼食いっぱい食べたのに」「ステーキカレーとか食べたばっかりだよねｗ」と、たまらず総ツッコミが入る事態となった。

「将棋は体力」という言葉を体現するかのように、驚異的な食欲でエネルギーを充填し続ける永瀬九段。底知れぬスタミナが、この後の終盤戦でどのような猛攻を生み出すのか注目だ。（ABEMA／将棋チャンネルより