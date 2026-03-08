もしかして嫌われてる？ 猫が喜ぶといわれるポイントをなでてみた結果…／鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！1
ペットを飼う前にイメージしていたペットとの生活。実際に飼い始めると、想像していたものと違うことが意外とありませんか？
【漫画】『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！（1〜3巻）』を第1回から読む
SNSで人気に火が付き、【第1回次にくるマンガ大賞】Webマンガ部門で第2位を獲得したコミックエッセイ『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！』。自由きままな猫のぽんたに、飼い主・鴻池剛さんは毎日振り回されっぱなし！
猫じゃらしで遊んであげたら、猫じゃらしを奪って逃走、慰めに来てくれたと思ったら、猫パンチをして走り去られる…。日夜繰り広げる愛猫と飼い主の狂騒劇は、途中で捨て猫のアルフレッドを迎えてさらにパワーアップ！
8年ぶりの新刊となる第4巻発売を記念して、1〜3巻よりエピソードを厳選してお届けします。
※本記事は『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！』（鴻池剛/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
