【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】股抜き突破→弾丸シュート（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF山本柚月が、豪快なカットインから衝撃の代表初ゴールを叩き込んだ。圧巻のゴラッソに海外ファンからも絶賛の声が相次いでいる。

なでしこジャパンは日本時間3月7日、2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）がかかったAFC女子アジアカップ2026のグループC第2節でインド女子代表と対戦。初戦から9人を入れ替える大胆ターンオーバーをしながらも、MF長谷川唯の大会初ゴールやFW植木理子とMF宮澤ひなたのハットトリックなどで11−0の大勝を飾り、2連勝でベスト8進出を決めた。

このゴールラッシュの口火を切ったのは、本来ウイングながら右SBに抜擢された山本だった。開始早々の4分、敵陣中央の宮澤が右サイドに展開。ボールを受けた山本は、縦に突破する動きをフェイントに使って対峙するDFサンジュ・ヤダフを翻弄する。見事に逆を突いて中央へ切れ込むと、カバーリングに戻ってきたFWピヤリ・ザクサの股を通して突破し、最後は利き足ではない左足を一閃。少し巻いたカーブショットは弾丸のような軌道を描き、ゴールの左上隅へ鮮やかに突き刺さった。

海外サッカーファンの間でも話題に

このスーパーゴールは、国境を越えてSNS上の海外サッカーファンの間でも大きな話題に。「なんてゴールだ」「とんでもないゴラッソ」「クレイジーなゴールだ。軌道がすごい」「なんてことだ」「大会ベストゴール候補」「マジでやばいな」など、23歳の新星が放った一撃に衝撃を受ける声が殺到した。

嬉しい代表初ゴールに加え、13分には長谷川、62分にはFW土方麻椰のゴールもアシストし、1ゴール・2アシストと大車輪の活躍を見せた山本。2024-2025シーズンは日テレ・東京ヴェルディベレーザをWEリーグ初制覇に導き、自身も最優秀選手賞を獲得したサイドアタッカーは、海外移籍を前提とした準備を進めていることがすでに発表されている。その国外挑戦を前に、一足早く文字通り世界にその名を轟かせた。

3月10日に控えるグループステージ第3節のベトナム女子代表戦、そしてその後の決勝トーナメントでも、なでしこジャパンの“ニューヒロイン”の躍動に大きな期待が懸かる。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

