アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の伊藤実希（２３）が８日、「名古屋ウィメンズマラソン２０２６」に出場し、３時間５８分１１秒の好タイムで完走。「目標であるサブ４（４時間未満での完走）が達成できてめちゃくちゃうれしいです！」と喜びを爆発させた。

伊藤がフルマラソンに挑戦するのは２０２４年の東京マラソンに続いて２回目。この日は最大約７メートルの向かい風が吹きつけるタフなコンディションだったが、前回タイム（４時間２９分４９秒）を３０分以上縮めてバンテリンドームのゴールを切った。

この日のために長距離トレーニングだけでなく短距離走や苦手な筋トレなどにも取り組んできたという伊藤は「地元でのマラソンは初めてだったのですが、沿道でたくさんのファンの方が応援してくださいました。走っていて１度も寂しい気持ちや孤独を感じませんでした」とニッコリ。「練習の送迎をしてくれた家族、サポートしていただいたＳＫＥ４８や劇場のスタッフさん、そして応援してくださった皆さんのおかげで完走できました」と感謝していた。

伊藤は２０１９年にＳＫＥ４８の１０期生オーディションに合格した。３４枚目シングル「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」（２５年３月１２日発売）から最新シングル「サンダルだぜ」（３月１８日発売）まで３作連続で選抜入り。２４年に行われたＴＢＳの「ＳＡＳＵＫＥアイドル予選会」で優勝するなど運動・スポーツ系の企画でも活躍している。