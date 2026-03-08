≠ME尾木波菜、トレンドヘアにイメチェン「雰囲気変わる」「魅力が倍増してる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が3月6日、自身のInstagramを更新。トレンドのハッシュカットにイメージチェンジした姿を公開し、話題となっている。
尾木は「可愛い」と音符の絵文字と共にトレンドの韓国式ウルフカット“ハッシュカット”にイメージチェンジしたことを報告。街角での透明感溢れる写真を複数枚投稿し、「＃ハッシュカット」と添え、新しいヘアスタイルが際立つポーズを取っている。
この投稿には「大人可愛い」「雰囲気変わる」「なんでも似合っちゃう」「魅力が倍増してる」「このヘアスタイル真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
