◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）が９位で出て４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算９アンダーで９位に入った。

トップ１０入りは２３年３月の明治安田生命レディス以来、３年ぶり。「久しぶりにトップ１０に入れた。こんな感じのゴルフしたい」と声を弾ませた。

満身創痍（そうい）の釜苦戦だった。２週間前、地元の愛知・名古屋市での練習中に２度もギックリ腰になった。さらに、その直後にはインフルエンザを患って寝込み「開幕に間に合わないと思った」という。今大会は「人生で初めて、４日間の試合後に練習しなかった。今までは練習しないとサボってるみたいに思ってたけど、練習しなくてもプレーは悪くない。そっちの方がいいかも」と手応えを感じていた。

昨年１０月７日に父・弘吉さんが死去した。３歳から二人三脚でゴルフの道を歩み、プロデビュー戦となった２００９年の開幕戦でキャディーを務めてくれた。最愛の父が不在で迎えた最初の大会。金田は「初めて気が楽にラウンドできた。正直、パパのためにやっていた部分がある。成績が悪いと落ち込んで、元気がなくなる。元気でいてほしい頑張りもあって、キツつかった。今はいい意味で、パパが近くにいて一緒に戦ってる感じがある。緊張せずにゴルフができた」とかみしめた。

今年８月に３７歳を迎えるベテランは「上位で戦えるゴルフがしたい」。２２年１０月の樋口久子・三菱電機レディス以来となる優勝を亡き父にささげるため、新たな気持ちでゴルフに向き合う。（星野 浩司）