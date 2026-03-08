日本バスケットボール協会(JBA)は8日、『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』に臨む女子日本代表12名を発表しました。

コーリー・ゲインズヘッドコーチ(HC)率いる女子日本代表には、最年長36歳の郄田真希選手から最年少20歳の田中こころ選手まで12名が登録。キャプテンは宮澤夕貴選手が務めます。

11日よりトルコ・イスタンブールで開幕する今大会で、日本はオーストラリア、カナダ、トルコ、ハンガリー、アルゼンチンと同組で激突。

6チーム総当たりのリーグ戦で各都市上位4チーム、計16チームが9月のワールドカップ出場権を獲得。なおオーストラリアは大陸カップ優勝国として、すでに本戦出場を決めています。

▽登録メンバー12選手(ポジション/身長/年齢/所属)

#2 今野 紀花（SG/179cm/25歳/デンソー アイリス）

#3 馬瓜 ステファニー（SF/182cm/27歳/CASADEMONT ZARAGOZA）

#8 郄田 真希（C/185cm/36歳/デンソー アイリス）

#10 渡嘉敷 来夢（C/193cm/34歳/アイシン ウィングス）

#13 町田 瑠唯（PG/162cm/33歳/富士通 レッドウェーブ）

#14 朝比奈 あずさ（PF/185cm/22歳/筑波大学4年/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

#23 山本 麻衣（PG/163cm/26歳/トヨタ自動車 アンテロープス）

#26 田中 こころ（PG/173cm/20歳/ENEOSサンフラワーズ）

#31 平下 愛佳（SF/178cm/24歳/トヨタ自動車 アンテロープス）

#37 薮 未奈海（SG/178cm/21歳/デンソー アイリス）

#52 宮澤 夕貴（PF/183cm/32歳/富士通 レッドウェーブ）

#75 東藤 なな子（SG/175cm/25歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

※平均(Average):178.0cm、27.1歳※2026年3月8日現在※ポジション＝PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター