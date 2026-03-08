将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局1日目が8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指されている。控室では永瀬が指した一手を見た立会人の中村修九段（63）が「何が起こったんですか！？見たことのない将棋になっている」とモニターを凝視する場面があった。

中村が驚いたのは、永瀬が39手目に指した▲9六同香。序盤に藤井が端歩に2手使って9筋の位をとっていたが、37手目で永瀬が59分の考慮で▲9六歩と藤井の端歩にぶつける。△同歩に対し1分で▲同香と指した局面で、中村は「ただの香損じゃないの！？」と慌てた様子。香の位置が9五であれば永瀬の角の利きもあるため問題はないが、9六では現状ただ取りだ。

ここまでスローペースの将棋だったが、突然激しい展開に。後続として考えられるのは△同香▲9七歩△同香成▲同桂。手にした香車でのちに藤井陣を攻めると考えられるが、中村は「桂が9七にいるのは悪形。思い切ってますね。指導対局で子供に指されたら“考え直しなさい”と戻すレベル」と述べる。さらに「この短時間で指すということは…研究範囲なのかも。永瀬さんが力尽くで藤井さんを負かしにいってる」とし、対局を見守った。