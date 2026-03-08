◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 8-6 韓国(7日、東京ドーム)

韓国戦に先発した菊池雄星投手が試合後、インタビューに応じました。

菊池投手は初回、先頭から3連打で先制を許すと、さらに2アウト1、2塁から2点タイムリーツーベースを浴びて計3失点。苦しい立ち上がりとなりましたが、2回、3回は無失点の投球。3回3失点で降板しました。

菊池投手は「勝ってよかった」とひとこと。韓国打線については「いい打線でしたね。ボール自体は非常に、調子は良かったんですけど、本当にいい打線でした」と話しました。

初回には、ボールに手応えを話しますが、「大胆にいきすぎた」と分析。「結果論にはなりますが配球面も今日は課題だった」と振り返ります。

しかし2回以降は得点を許さず。3回は1アウト1、2塁のピンチを抑えました。「次の1点が流れを左右すると思ったので、ランナーもたまりましたけどゼロで抑えられてよかった」と評価。

そして、味方が3回裏に3本塁打で一気に逆転。「うちの打線なら必ず粘り強く投げていればこういう展開になると思っていた。打線と守備と中継ぎ陣と、みんなに感謝です」と思いを語りました。

またホームランが出た3回裏、ベンチでは大谷翔平選手や鈴木誠也選手らとハグをする場面も。菊池投手は「3点取られてすごく嫌なスタートをしてしまったので、そこで彼らが打ってくれて、ありがとうという気持ち」だったと振り返りました。

次回登板は準々決勝以降のアメリカラウンドになる予定。強敵ぞろいの相手に「より力強い打線になってきますし、パワーもあるバッターが並んでくる」と警戒。「時間が空くと思うので、配球面だったりをもう少し修正しながら、次に向けて頑張りたい」と意気込んでいます。