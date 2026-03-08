開放感と“映え”を満たす軽やかなアウトドアライフを演出

2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。

キャッチコピーは「見て、乗って、夢が広がる」。さまざまなキャンピングカーなどが揃うなか、山梨県韮崎市を拠点とする「M.Y.S ミスティック」のブースでは、電動昇降式の“四角い”ポップアップルーフを装着した軽キャンパー「ミニポップフライヤー（Mini Pop Flyer）」が、人々の耳目を集めていました。

同モデルのベースは、通称・ピクトラとも呼ばれる、トヨタの「ピクシストラック（スタンダード／エクストラ）」。ダイハツブランドでは「ハイゼットトラック」として販売されている、いわゆるOEM車です。

現行モデルは2014年に登場した2代目で、2025年2月の一部改良により、衝突回避支援システムの「スマートアシスト」が全グレードで標準装備となっています。

今回のミニポップフライヤーでは、空へ向かって「ウィーン」と伸びる電動ポップアップルーフに加え、2トーンカラーのボディや円形のアルミホイールを採用。アメリカ西海岸を想わせる、“映える”雰囲気を演出しています。

そんなミニポップフライヤーのボディサイズは、全長3400mm×全幅1480mm×全高1990mmで、乗車定員4名、就寝定員も4人（大人2人・子ども2人）です。

注目すべきポイントは、4人寝られる空間を確保しながら、しっかり軽規格に収められているところにあります。

軽トラックをベースにしたキャンピングカー（キャブコンタイプ）の多くは、荷台に大きなキャビンを搭載して、短い全長のなかに広い室内を確保します。

しかし一方で、全高が2mを超えてしまうことで、軽規格からはみ出てしまいます。

また全国のショッピングモールなどに多くある自走式の立体駐車場なども、実は入場できるクルマの全高が2.1m程度に制限されており、旅先で思い立って買い物をしたいときなどに困ることも。

本来であれば機動力の高い軽キャンパー。その利点を最大限生かす技が、ミニポップフライヤーに備わるポップアップルーフというワケです。

車中泊拠点に停車したら、電動昇降するルーフを展開することで、室内高1890mmの“天井高リビング”が手軽に広がります。

室内には、跳ね上げ式のダイネットテーブル／ソファーベッド／バンクベッド／シンクなどを備え、大人2人＋子ども2人が快適なアウトドア時間を楽しめる仕立てになっています。

リモコン操作で昇降できるポップアップルーフは、およそ1分40秒ほどでオープン〜クローズが完了。

電動化によってラクラク昇降できるだけでなく、任意の高さで固定できるので、「ちょっとだけ開放感を高めたい」「アウトドアの風や音をもっと取り込みたい」「木の枝に当たらない程度まで展開したい」といった細やかなニーズにも対応します。

また、取り外し可能な内側カバー付きの「断熱マルチ構造」をはじめ、FFヒーターや網戸付きの2重窓／2重ドアなどを採用し、季節を問わない快適性を実現しています。

グレードは、12Vパーキングクーラーやレカロシートなどを備える「スタンダードPKG」と、さらに生活電源を200Ahリチウムイオンバッテリーシステムにアップグレードした「リミテッドPKG」という2種類を用意。

その他、足回り強化パック／外装ウッドラインの追加／ポータブル冷蔵庫（25L）／リアサイクルキャリアなど、多彩なオプション装備も用意されています。

車両価格（消費税込み）は、443万6300円からです。

※ ※ ※

国内生産のキャンピングカー製造メーカーとして、約35年の歴史を誇るM.Y.S ミスティックでは、双葉店（山梨県甲斐市）と湘南店（神奈川県平塚市）を展開中。

“映える”軽キャンパーは、オーナーはもちろん、それを目にした人々の気分も高めてくれそうです。