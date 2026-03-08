＜速報＞渋野日向子は米自己ワーストタイ『80』 暫定46位で終了「前向きに次へ」
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は2バーディ・6ボギー・2ダブルボギーと苦戦。米自己ワーストに並ぶ「80」を喫し、トータル6オーバー・46位タイに後退している。
【写真】原英莉花にほっぺを突かれるシブコ
前半2番でダブルボギー。3番でバーディを奪ったが、5番では2度目のダブルボギーを喫した。その後は9番から4連続ボギーを叩くなど、強風にアジャストできずにスコアを崩し、3日目終了時の25位から大きく順位を落とした。ホールアウト後の取材では、「苦しい一日だったけど、4日間を通していいところもあったと思います。終わり方はすごく残念ではあったけど、すごく前向きに次に行ける」と気丈に言葉を紡いだ。連覇がかかる竹田麗央は12ホール消化時点で1つ伸ばし、トータル9アンダー・首位タイに浮上。ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル4アンダー・11位、古江彩佳はトータル2アンダー・15位タイにつけている。笹生優花と西村優菜はトータル3オーバー・34位タイ。デビュー戦の櫻井心那はトータル7オーバー・54位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
