俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて演じた驚きの役を明かした。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「変わった役やりました？この役なんだ？みたいなのは」と問われ、椎名は「堤幸彦さん（監督作）で、『TRICK』っていうので。役見たら、僕の名前なんですよ」と、人気ドラマ「TRICK2」に椎名桔平役で出演したことがあると語った。

台本には「なんか最後、仲間由紀恵ちゃんが涙を流しながら“椎名…桔平…”って言ってポロっと」といった場面もあったとし、「どういう意味なんだろうって」と思ったと回顧。「でも仲間さんにそんなことつぶやいてもらったら、まあなんかいいかな、みたいな」と思いながら現場を訪れたとした。

山の中の撮影現場に着くと「妖怪の役だったんですよ」と椎名。衣装は「わらで。かぶり物して、そこで妖怪踊りっていうのをやらされて」と腕を小刻みに動かすコミカルな踊りを再現して笑わせた。

加藤は「おかしくないですか。椎名桔平役なのに、何で妖怪なんですか」と不思議そうに尋ねたが、椎名は「分からないですよね。今でも分かんない」と淡々。

加藤が「結構そういうのも桔平さんはやりたいタイプなんですか」とさらに問うと、「いや、やりたくないですよ」と言い切った。「その時はたまたま堤さんとはいくつかやっていたんで」と言い、「もうちょっと考えりゃ良かった」と苦笑した。