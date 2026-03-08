「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・最終日」（８日、琉球ＧＣ＝パー７２）

絶大な人気を誇る都玲華（２２）＝大東建託＝は、プロ２シーズン目の初戦を通算２オーバー、３６位で終えた。

結果については「初日４オーバーを叩いても予選を通れたのはよかったけど、そこから上を目指したのに」と、最終日の２オーバーを「悔しい」と振り返った。

特に「途中からパットのアドレスに違和感が出てきて、流れを悪くしてしまった」と、１４番で３メートルのバーディーチャンスを３パットのボギーとしたことを、この日の課題に挙げた。

とはいえ、オフはそのパットに重点を置いて練習してきたこともあり「昨日まではよかったし、上達している手応えはあります」と、引きずることはなさそうだ。

さらに、昨年は夏場以降のスタミナにも不安を感じたこともあって、オフに増量に取り組んだ。「３キロくらい増やそうと思ったら、９キロも増えてました。今はプラス７キロくらいかな。まあまあいっちゃった」と苦笑しつつも「当たると飛ぶ」と増量の成果も実感する。

昨年はプライベートで週刊誌に騒がれたこともあり「スポンサーさんやファンの皆さん、両親にも迷惑を掛けちゃった。やるしかないな」と、気持ちを新たにして迎えたシーズンでもある。

しっかりとゴルフに向き合って、オフを乗り越えてきた自負はある。昨シーズンから目標とする「競り合いながらの優勝争いをしたい。そういう争いに加わって（力をつけて）１勝目を」というところから、本当に強いゴルファーへと成長していくつもりだ。