元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。初めてのハワイで食べた忘れられない食べ物を明かした。

リスナーからの「なぜ北海道で飲むサッポロビールはあんなにうまいのか」というメッセージを紹介する中、松岡は「行った土地で楽しむ空気感にあるんじゃないかと、思う」と指摘。「“北海道来たな”“札幌来たな”“ホッケがうまいな”とかさ。それでビールを飲むから、“札幌で飲むサッポロビールはうまいな”って思うんだと思うんですよ。こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、おいしいビールはどこで飲んだっておいしいんですよ」とした。

そのうえで「海外で食べる漬物がやたら、美味しく感じる時がよくあるのよ」と松岡。「俺、今でも覚えているけど、初めて、海外、ハワイに行った時に、ロケ弁じゃないけど、軽食みたいなのが出てきて、要はスパムおにぎりみたいなやつ。それに付いていたたくあんがめちゃめちゃ美味しくて」と回顧。

「“このたくあんってハワイで作ってるんですか？”って聞いたら、“ハワイはスーパーマーケットに行ったら、瓶詰めの結構デカいんだよ”って。1リットル以上のある瓶の中に、液に漬けられているたくあん。ピクルスみたいな感じだよね。液体に漬かってるたくあんが売られていたのよ」とし、「たくあんなんか日本で散々食ってんのに、ハワイで食べて大感動して、これ持って帰りたいって、俺ハワイからそのたくあん買ってきたんだよ、お土産に。で、家で“すげえおいしいたくあんあったんだよ”って、お袋が“なんでハワイでたくあん買ってくるの？マカデミアンナッツチョコレートじゃないの”みたいな。“いやこのたくあんうまいんだよ”って。で、蓋開けて、たくあん食べたんだけど。全然おいしくないの」と苦笑い。

「やっぱりないものねだり感もあんのかな。おそらくあのおにぎりも、日本で食べちゃったら、普通なんだと思うの。初めての海外でしばらく違うものばっか食べていて、和食に飢えてたんだろうね」と苦笑。「やっぱ俺達って和の人間じゃん。出汁の人間だからさ。そういうのに飢えてたんだろうね。だからそのおにぎりについていた漬物とかで、インスタント味噌汁とかで感動しちゃったのよ。いやいや面白い。そういうもんなんだろうな」と笑った。