◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第5節 京都0―1岡山（2026年3月8日 JFE晴れの国スタジアム）

京都が岡山に0―1で敗れて前節で立った西地区首位から陥落した。京都は昨季J1の開幕戦で昇格したばかりの岡山のホームで対戦し、0―2で敗れており、チョウ貴裁（キジェ）監督（57）は「去年は開幕戦で力を発揮できないまま終わった試合になった。岡山さんは粘り強さというか、戦う姿勢を非常に感じるチーム。我々が積み上げたものが、彼らにどれだけ脅威を与えられるか」と話していたが、予想したとおり岡山の強度の高い守備に苦しめられた。3試合連続ゴール中だったFWラファエル・エリアス（26）は完全にマークされて、シュートを放つことができず、後半39分に許したゴールを取り返すことができなかった。

首位を守ることができなかったチョウ監督は「岡山さんがファイティングスピリットを持って90分やられたことで苦しい試合になった。我慢比べの中でどっちが点を取れるかという展開で、岡山さんが1点を取って勝った。結果を受け入れなきゃいけないですが、戦う姿勢を失ったわけではない。いいところは引き継ぎながら修正して次の試合（14日・C大阪戦）に向かいたい」と前を向いていた。