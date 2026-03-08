ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）が7日に生放送され、番組アシスタントを務める同局の東島衣里アナウンサー（35）が結婚を生報告。パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）、富澤たけし（51）から祝福を受けた。

通常はコンビのみによる1週間の振り返りなどフリートークが続くオープニング。だが、この日は冒頭から「東島さん、ご結婚おめでとうございます！」（伊達）「おめでとうございます！」（富澤）とスタジオ全体から拍手が送られ、一気に祝福モードとなった。

それでも伊達が「いやぁ〜良かったですねぇ！」というと、富澤が「でも、なんかね、クラスのマドンナが“アイツと付き合ってるらしいよ”みたいな感じの寂しさもあり」と複雑な思いもにじませた。

3月5日に婚姻届を提出したという東島アナは同じくアシスタントを務める6日の「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）で結婚を生報告していたが、その放送を聞いた伊達は「しつこかったですねぇ…2人とも。しつこい！もう根掘り葉掘り」とした上で「昨日（中川家の）礼二さんもおっしゃってたんですけど、礼二さんから聞いたのよ、俺。“伊達ちゃん、知ってる？東島さん、なんか付き合ってる人おるらしいよ”ってところから。“な、な、なんすか？それ”って」と続けた。

ロケ先での出来事に「一瞬空気重くなりましたもんね」と苦笑いの富澤。「ほんとなんすか？」「結婚するらしいで」「えっ！俺なんも聞いてないですよ」と伊達と「中川家」礼二（54）の会話も明かされた。

「人から聞きたくなかった」という富澤に「うん、それはありましたけどね」と伊達。それでも富澤は「しょうがない。曜日の順番でね」となんとか納得して笑わせた。

ということで、通常より早めにここで東島アナが登場。改めて「おめでとうございます」と2人に声をかけられると「ありがとうございます。こちらもお父さん、この度、入籍いたしました」と報告された。

中川家について「お祝いしてくださって。結婚式では瓦割りと『てんとう虫のサンバ』の歌唱をやっていただけるということで」と紹介した東島アナ。伊達は「昨日聞いてたら凄いんですよ、中川家さんの。ペニンシュラのシェフが生放送で入ってきてケーキを。ねっ。かなわねーなと思って」と番組総出の盛大なサプライズに驚きも口にした。

サンドへの結婚報告については「私も自分で言いたかったですけど、礼二さんがね、ポロリと。“ごめんやで〜！”って連絡が来ました」と苦笑いの東島アナ。スタジオは笑いに包まれた。

東島アナの“東京のお父さん”を自称する中川家とサンドには共通の思いもある。

新郎にはまだ会っていないため、「どっかでまだ認めてない」という富澤。中川家から東島アナに対しては新郎に対する“最終面談”の実施申し入れがあったが、サンドもこれに乗っかるという。

伊達は「ありますよ、もちろん」とし、すでに婚姻届提出済みでも「そんなのすぐ覆しますから」（伊達）「紙一枚ですから」（富澤）とこっちの“東京のお父さん”たちも“愛娘”の幸せを追求するため最終面談は必ずすると宣言した。

これに東島アナが「私は楽しみにしてたんです、お二組とご一緒できるっていうのは。でも昨日、（中川家の）剛さんによると私は参加しちゃいけないらしいです」と困惑すると、伊達は「最後の最後に来てもらいます。こっち側に4人座って、向こうに旦那さん」と面談形式も明かした。

「キツイね…」と新郎の気持ちを想像して苦笑いの富澤。

その後、交際開始時に「結婚を前提に」と申し込まれていたことや、同棲中にイタリアンを食べながらプロポーズされた話、昨年4月にこの番組にゲスト出演して初対面を果たしたフリーアナウンサーの袴田彩会（35）と友人になり、袴田の夫の友人が今回結婚した相手だという裏話も東島アナの口から紹介された。夫とは昨春に出会い、昨夏に交際を始め、昨秋に同棲を始め、今春に結婚に至ったという。

人気芸人4人から結成された“東京のお父さん”軍団による“最終面談”。所作を見るという伊達は「同性にしか分からないものがある」と最終チェックに前のめりで、リスナーからは「くそじじいのお節介」との声も届いて「ただ会いたいだけだよ！」（伊達）「どんな人なのか。我らの東島さんを射止めたんだから」（富澤）とスタジオは大盛り上がりだったが、東島アナによるとムーミン似の新郎は「震えてました」ということで、スタジオは終始笑いと祝福モード全開だった。