選挙にしか見えない… 読売テレビアナ、京橋駅前で本気の“街頭演説” 朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』異例展開
読売テレビの朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の出演者たちが、このほど大阪・京橋で「街頭演説」を行い、番組をアピールした。
【動画】読売テレビ朝の新番組 知名度アップへ「街頭演説」
同局が制作する朝の情報番組として、16年ぶりの新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』が始まる。
メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身アナウンサートリオで、目指すのは関西の朝の“テッパン”番組。地元・関西に密着し、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報をはじめ、各地からの中継も予定する。「じゅーっと！」と愛される番組にしたいという。
このほど、京橋駅前などでプロモーションを展開。西山アナと中村アナが、選挙候補者のようにタスキをかけて「読売テレビより新番組のお知らせにやってまいりました！関西を、京橋を、もっともっと明るくしていこうじゃありませんか、皆さん！」と声を張り上げた。「選挙の候補者や」「それにしか見えない」などと驚きの反応が寄せられた。
さらに、近隣の店舗でポスターを貼らせてもらうなど、人海戦術で知名度アップに励んだ。
この様子は、読売テレビニュースの公式YouTubeチャンネルで公開されている。
【動画】読売テレビ朝の新番組 知名度アップへ「街頭演説」
同局が制作する朝の情報番組として、16年ぶりの新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』が始まる。
メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身アナウンサートリオで、目指すのは関西の朝の“テッパン”番組。地元・関西に密着し、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報をはじめ、各地からの中継も予定する。「じゅーっと！」と愛される番組にしたいという。
さらに、近隣の店舗でポスターを貼らせてもらうなど、人海戦術で知名度アップに励んだ。
この様子は、読売テレビニュースの公式YouTubeチャンネルで公開されている。