演歌歌手のさくらまやさんが3月7日、自身のX（旧Twitter）を更新し、日本大学大学院の修士課程を修了したことを報告しました。



【写真を見る】【 さくらまや 】 日大大学院修士課程を修了 「修士修了の通知が届きました。なかなか来ないなぁ〜と首を長くしていました」 2027年春には博士課程挑戦の意向も





さくらさんは「私ごとですが、日本大学大学院修士修了の通知が届きました。なかなか来ないなぁ〜と首を長くしていました」と投稿し、待ちわびていた吉報に安堵した心境を明かしました。







今後の進路について、さくらまやさんは「お仕事の都合や（夏にミュージカルがあるので）学費の工面もあり、1年置きまして来春博士課程の受験に臨みます（次は3年間ですものね）」と説明しています。

仕事との両立や経済的な事情を考慮し、一年間の準備期間を設けて2027年春の博士課程受験を予定していることを明らかにしました。







投稿の最後には「引き続き応援宜しくお願いいたします！」とファンへの感謝と継続的な支援を求めるメッセージが添えられました。







この投稿に「おめでとうございます！博士課程の挑戦 頑張ってください！」「勉強熱心ですね」「博士号まで持つ芸能人はそうそう居ない。応援します！」「この先、何をするんだろうなぁって思っていましたが、次もあるんですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】