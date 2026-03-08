ÃË½÷¤ÎÄÂ¶âº¹¡¢Âç´ë¶È¤¬¸²Ãø¡¡¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢¾º¿Ê¤Ç°ã¤¤
¡¡´ë¶Èµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢ÃË½÷¤Î·î³Û¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬8ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Âç´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ç¿ôËü±ß¤Îº¹¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È20Ëü±ß¼å¤Ë³«¤¯¤Ê¤É¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ä¾º¿Ê¤ËÈ¼¤¦ÄÂ¶â¤Î¾å¾ºÉý¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¤Ï½÷À¤Î¸¢Íø¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¡£³Êº¹²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬Æ¯¤Â³¤±¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2024Ç¯¤ÎÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤ò´ð¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î·î³ÛÄÂ¶â¤ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢½¾¶È°÷Àé¿Í°Ê¾å¤ÎÂç´ë¶È¤È10¡Á99¿Í¤Î¾®´ë¶È¤òÈæ¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Á´Ç¯Âå¤Ç¸«¤ì¤ÐÃËÀ¤¬40Ëü3400±ß¤Ç½÷À¤¬29Ëü6600±ß¡£ÃËÀ¤ò100¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î½÷À¤Î»Ø¿ô¤Ï73.5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®´ë¶È¤ÏÃËÀ¤¬32Ëü4500±ß¡¢½÷À¤Ï25Ëü5500±ß¤Ç»Ø¿ô¤Ï78.7¡£¾®´ë¶È¤ÏÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê06Ç¯¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÂç´ë¶È¤è¤ê¤â³Êº¹¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´ë¶È¤Î¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÏÃËÀ¤¬15.3Ç¯¡¢½÷À¤¬10.4Ç¯¤Ç5Ç¯¶á¤¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£