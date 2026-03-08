Âç´ë¶È¤È¾®´ë¶È¤ÎÃË½÷ÄÂ¶â³Êº¹¤Î¿ä°Ü

¡¡´ë¶Èµ¬ÌÏ¤¬Âç¤­¤¤¤Û¤É¡¢ÃË½÷¤Î·î³Û¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬¹­¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬8ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Âç´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ç¿ôËü±ß¤Îº¹¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È20Ëü±ß¼å¤Ë³«¤¯¤Ê¤É¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ä¾º¿Ê¤ËÈ¼¤¦ÄÂ¶â¤Î¾å¾ºÉý¤¬Âç¤­¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¤Ï½÷À­¤Î¸¢Íø¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹ñºÝ½÷À­¥Ç¡¼¡×¡£³Êº¹²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢ÃËÀ­¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À­¤¬Æ¯¤­Â³¤±¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2024Ç¯¤ÎÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤ò´ð¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î·î³ÛÄÂ¶â¤ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢½¾¶È°÷Àé¿Í°Ê¾å¤ÎÂç´ë¶È¤È10¡Á99¿Í¤Î¾®´ë¶È¤òÈæ¤Ù¤¿¡£

¡¡Âç´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Á´Ç¯Âå¤Ç¸«¤ì¤ÐÃËÀ­¤¬40Ëü3400±ß¤Ç½÷À­¤¬29Ëü6600±ß¡£ÃËÀ­¤ò100¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î½÷À­¤Î»Ø¿ô¤Ï73.5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®´ë¶È¤ÏÃËÀ­¤¬32Ëü4500±ß¡¢½÷À­¤Ï25Ëü5500±ß¤Ç»Ø¿ô¤Ï78.7¡£¾®´ë¶È¤ÏÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê06Ç¯¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÂç´ë¶È¤è¤ê¤â³Êº¹¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Âç´ë¶È¤Î¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÏÃËÀ­¤¬15.3Ç¯¡¢½÷À­¤¬10.4Ç¯¤Ç5Ç¯¶á¤¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£