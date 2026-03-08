【あすから】シン・ハギュン、冷血な“監査の神”に 『ムービング』イ・ジョンハと共演、韓国ドラマ『監査します』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のシン・ハギュン、イ・ジョンハが共演する韓国ドラマ『監査します』（全12話）が、あす9日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月曜 後2：00〜、毎週金曜 後9：00〜 ※各日2話連続放送）
【場面ショット】『ムービング』イ・ジョンハがスーツ姿で新入社員役
同作は、正反対な2人がタッグを組み、次々と不正を暴いていくオフィス捜査ドラマ。
冷血で“監査の神”と呼ばれる監査チームのチーム長シン・チャイルを演じるのは、『怪物』『悪人伝記』など数々の作品に出演する俳優のシン・ハギュン。情に厚いお人好しの新入社員ク・ハンスは、ドラマ『ムービング』で大ブレイクした俳優イ・ジョンハ。JU建設副社長で社長の座を狙うファン・デウンを『太陽の末裔』のチン・グ、ク・ハンスと同じ監査チームで新入社員のユン・ソジンをgugudan出身のチョ・アラムが演じる。
■あらすじ
JU建設の新しい監査チーム長としてシン・チャイル(シン・ハギュン)が就任した。素早い決断力や他人を圧倒する話術・交渉能力を持ち、彼の監査のターゲットとなったら逃げられる者はいない。そんなチャイルは、情に厚い人情派の新入社員ク・ハンス(イ・ジョンハ)に「監査の仕事に向いていない」と一方的に異動宣言をする。「このまま異動はできない」と考えたハンスは、タワークレーン転倒事件を再調査し始めたチャイルと共に、監査の仕事に積極的に取り組み始める。ある日、現場所長のノートパソコンを調べようとするがトラブルが起きてしまい…。
■演出
クォン・ヨンイル、チュ・サンギュ
■脚本
チェ・ミンホ、キム・ヨンガプ、キム・ミヒョン
■キャスト
シン・ハギュン、イ・ジョンハ、チン・グ、チョ・アラム
