◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ・東Ｂ ▽第５節 福島―長野（８日・とうほう・みんなのスタジアム）

福島ＦＷ三浦知良は、ホーム開幕戦の長野戦で、２点リードの後半アディショナル３分から途中出場した。カズはわずか１分ほどの出場でボールタッチはなかったが、出場直後のファーストプレーで相手ＤＦのクリアをブロックしようとスライディングを試みると、スタンドは沸いた。チームはホーム開幕戦で４―２と勝利し、今季５試合目で初勝利を挙げた。２月２６日に誕生日を迎えて以降、初出場となったカズは、Ｊの最年長出場記録を５９歳１０日に更新した。

福島は前半８分、オウンゴールで長野に先制を許したが、同１０分にＦＷ岡田優希のゴールで同点に。さらに同６分にはＭＦ上畑佑平士が勝ち越しゴールを奪うと、２―２と追いつかれた後の後半７点にも再び上畑のゴールで勝ち越し。同１７分にＦＷ清水一雅がチーム４点目を奪って突き放した。

福島は今季ここまでアウェー４連戦で開幕し、ＰＫ戦での１敗を含む４連敗と苦しい戦いが続いていた。カズは今季開幕の２月７日、甲府戦では先発して前半２０分までプレーして以来の出場で、チームメートと今季初勝利を喜んだ。