【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は８日、北京で開会中の全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせて記者会見し、台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に関して「台湾問題は中国の内政だ。日本はどのような資格があって干渉するのか」と改めて批判した。

王氏は約１時間半の記者会見で、国内外の記者からの２１の質問に答えた。

今後の日中関係については、「日本の選択にかかっている。日本はどこに向かおうとしているのか」とし、日本をけん制した。

米国とイスラエルが軍事作戦を続けているイラン情勢については、「本来起こるべきではない戦争であり、あらゆる方面に利点のない戦争だ」と述べ、戦闘停止を求める立場を繰り返した。「武力の乱用は避けなければならない」としつつ、米国を名指しして批判することは避けた。

３月末にはトランプ米大統領が訪中する予定だ。王氏は米国との関係について「今必要なのは双方が相違点を管理し、不必要な干渉を排除することだ」との認識を示し、「２０２６年を中米関係が健全で安定し、持続可能な発展へと向かう象徴的な一年にできると信じている」と述べた。