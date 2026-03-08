国や自治体が性と健康に関する正しい知識の普及に向けて取り組んでいる「プレコンセプションケア（プレコン）」。こども家庭庁はプレコンの普及を推進しているが、自治体などの発信を巡り“炎上”するケースが相次いでいる。

【映像】実際にあった“プレコン炎上”事例

ニュース番組『わたしとニュース』では、この問題について、政府の少子化対策の有識者委員も務める昭和女子大学客員教授の白河桃子氏とコラムニストの月岡ツキ氏とともに深掘りした。

■プレコン普及が進む中…「誤った解釈」での発信による危険性

プレコンセプションケアとは、WHOが2012年に「妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行うこと」と定義したものだ。

これが日本にも普及し、こども家庭庁は「性別を問わず、性・健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めた将来設計や将来の健康を考えて健康管理を行うこと」とまとめた。

現在、国や地方自治体はこのプレコンの普及に向けて動いているが、白河氏は誤った解釈による情報発信に懸念を示す。

「政府はもちろん発信をして、InstagramもYouTubeもいろいろある。ただ、自治体の方が授業をされる中で、私は今自治体の方向けに発信の際に気を付けることなどの講座をやっているが、SRHR（ Sexual and Reproductive Health and Rights）のそもそもの前提、子どもを産む産まないは個人の選択であるという、そのベースを知らない方たちがやっていることがとても多い。誤った発信をしてしまうと大変もったいないことになる」

月岡氏も、誤った発信がもたらす危険性について次のように語った。

「雑な言い方をされてしまうと、『子どもを産める体でいるために健康でいてね』みたいな言い方とか受け取り方になってしまうテーマだと思う。前提として、何が大事なことで、個人の選択が尊重されるべきものというのを口酸っぱく言っていかなきゃいけないテーマなのに、急にプレコンが推し進められて、あまりわかっていない人がいろいろなところで、“自分の解釈するプレコン”をやり始めてしまうと大変なことになるのではないか」

白河氏は「インフォームド・チョイスという考え方がある。十分に選択をする前に情報を持っていなければいけない。ただ、情報を持つことは、エビデンスのある情報なので医学的なものは大事だけれど、個人の自己決定権に介入するのはいけないと思っている」と強調した。

■「50歳以上の卵子は閉店」「魅力アップ講座」炎上事例の数々

「誤解を生まない発信力」を高めるために自治体向けに講演活動も行っている白河氏。これまでにどのような発信が炎上したのかを明かした。

「コンテンツでわかりやすく啓発したいから、漫画や動画を使いたいと思っている人がすごく多い。ただ、漫画や動画を作る側がSRHRの知識がない場合がある。例えばある自治体では、『卵子の老化があるから早くお子さん持った方がいいですよ』ということをポップなイラストで、老化した卵子ちゃんは50歳から閉店みたいな表現をやってしまった。非常にデリケートなことであるにも関わらず、かなり乱暴だったので、このことに関して『プレコンってなんなの？』と逆にイメージをすごく貶めてしまった」

「他にもまだマスコミには見つかっていないが、ライフデザインの一連の流れの中で『女性が早く結婚できるように魅力アップ講座をやります』というのがあって、余計なお世話じゃないかと、かなり頭が痛いと思った」

この「魅力アップ講座」に対し、月岡氏が「（悪手を）やっちゃってますよ、これは。余計なお世話すぎる」と反応し、白河氏も同意した。

「これは誤解が多いなと思っているので、やはり発信する側にも依頼されてコンテンツを作る側にも相当な知識やベースがないといけない。そういったコンテンツが出た場合、『いいね、それ行こうよ』となってしまったら誰が止めるんですか。とにかくどちらかは知識を持ってほしいと思う」

■根本的な原因は「性教育の欠如」と「古い社会の考え方」

なぜこのような配慮に欠ける表現がまかり通ってしまうのか。白河氏はその背景にある問題を指摘する。

「基本的に性教育の欠如だと思う。今の大人の世代はなにも性教育を受けていないに等しい。今の小学生の方がまだわかっているのではないかと思う」

さらに、プレコンの発信を間違えることは、結果的に女性流出の原因にもなっているという。

「（地方自治体は）『若者・女性に選ばれる地方になるために』と今一生懸命やっている。ジェンダー平等、男女賃金格差是正と良いことがたくさん入っていて、やっとここに向き合ってくれたかという感じ。ところが、出ていく理由の中の1つに妊娠・出産を押し付けられたくないというのがある。だから、ここのコンテンツの発信を間違えると、いくら片一方でジェンダー平等とか良いことをやっていても、他の部局がこういうことをやってしまうと、結局女性流出につながってしまう。アクセルとブレーキを同時に踏んでいては、本当に予算ももったいないし台無しだ」

推進した自治体が炎上する原因の1つとして、地方から出ていかないでほしい、早く子どもを産んでほしいといった「自治体の都合の押し付け」や、「人口と社会の考え方が古い」という点が挙げられる。

「昔は戦争もあり、『産めよ増やせよ』という政策があった。しかし、世界人口会議でこの考え方が転換し、子どもは社会のために生まれるのではなく、生まれた子どもを育むための社会だと。このことを私は必ず自治体の講演で言うが、『その視点が欠けていました』と言われることがすごく多い。みんな真面目な故に、自分たちの仕事を一生懸命やらねばと思うあまりにこういうことをしてしまう。それから古い議員さんとかだと『個人の選択とか言い過ぎだ』と言う人も本当にいる。だから、そういった人権や自己決定権、SRHRの概念としてまだまだ浸透していないことが大きな原因だ」（白河氏）。

■性教育なきプレコンは「基礎工事ができてないのに家だけ建てさせようとする感じ」

プレコンを巡る議論について白河氏は、少子化対策の一環で行われている現状については無理があるとした上で、子どもを産む産まないは個人の選択であるという、基本的な考えが浸透していない中では、「あなたの体はあなたのものですよって言われていないのに、これをいきなり言われてしまうと、やっぱり皆さんかなりモヤモヤするのではないかなと思ってしまう」とコメント。

月岡氏も「プレコンだけいきなり来ると、基礎工事がちゃんとできてないのに家だけさせようとしているみたいな感じ」「性教育って大事だよねっていうことにちゃんと立ち返れる社会になってほしい」と応じた。

（『わたしとニュース』より）