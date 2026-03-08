K-POP界に衝撃　伝説のガールズグループがメンバー内「麻薬暴露トラブル」で最悪の分裂危機

“K-POP界のレジェンド”と呼ばれるガールズグループ2NE1に軋轢が生じた。パク・ボムがメンバーであるパク・サンダラを“狙い撃ち”した投稿を再びアップし、波紋を広げているのだ。

パク・ボムは3月5日、自身のインスタグラムに「To. 国民の皆さんに書く手紙…」と題した文章を掲載した。添えられた写真は、同月3日に一度投稿され、その後削除されていた直筆の手紙である。

「真実を伝えたい」として自身が麻薬疑惑で摘発された2010年当時の事件に言及したパク・ボムは、「パク・サンダラが麻薬で摘発され、それを隠すためにパク・ボムを麻薬中毒者に仕立て上げた」といった趣旨の衝撃的な主張を展開した。

これに対し、パク・ボムの側近は同日に『OSEN』の電話取材で「パク・ボムが健康上不安定な状態で起きたこと。理解してほしい」と伝え、事態の収拾を図った。名指しされたパク・サンダラは4日、自身のインスタグラムで「薬物を使用したことはありません。彼女が健康であることを願っています」と疑惑を全面的に否定しつつ、パク・ボムのフォローを外し、事実上の“決別”に踏み切っている。

騒動が沈静化するかと思われた矢先、パク・ボムが削除した投稿を再掲したことで、議論は再び過熱している。もっとも、パク・ボムは最近、俳優イ・ミンホとの“セルフ交際説”や元所属事務所YGエンターテインメントに対する精算未払い疑惑の提起など、事実無根と判明した突発的な言動が相次いでいる。

こうした背景から、ネットユーザーの間では「どうか治療を受けてほしい」「見ていて辛い」といった、彼女の心身の状態を懸念する声が強まっている。

2009年に2NE1のメンバーとしてデビューした2人は、長年苦楽を共にしてきた。2024年にはデビュー15周年を記念し完全体としての復活を遂げ、健在ぶりを証明したばかりだ。それだけに、薬物疑惑をめぐって対立する現在の構図はファンでなくとも痛々しい。

ネット上では、過去に撮影現場でダンスに苦戦するパク・サンダラをパク・ボムが明るく励まし、抱き合う動画が拡散され、かつての絆を惜しむ声が広がっている。

いずれにせよ、当事者間の溝が深まるほど、2NE1の今後の活動への影響は避けられない。15周年で示した「完全体」の歩みは一転し、事実上の分裂という最悪のシナリオが現実味を帯び始めている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）