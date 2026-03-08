3月27日に公開を控える映画『鬼の花嫁』の公式Instagramでは、ダブル主演を務める永瀬廉（King & Prince）と吉川愛の2ショット写真を公開した。

【写真】永瀬廉“玲夜”が憂いを帯びた眼差しで吉川愛“柚子”を見つめる

■吉川愛を優しい眼差しで見つめる永瀬廉

『鬼の花嫁』の公式Instagramでは、1点の写真を公開。

写真には、黒い和テイストの衣装を着用した永瀬と、髪をハーフアップにまとめた吉川愛の2人が立ち、少し視線を落とした様子の吉川を、隣で優しい眼差しで見つめる永瀬の様子を捉えた。

本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、出会うはずのなかった2人が紡ぐ物語を描く。

テキストでは「柚子が怒るとイライラして悲しむと悔しくて、笑うと嬉しい。だから、優しくしたい、笑っていて欲しい」とストーリーを踏まえた一文を添え、映画の世界観を伝えている。

永瀬は、あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主、崇高なカリスマ性を持つ鬼龍院玲夜を演じる。一方、吉川は、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子を演じる。永瀬にとって本作は本格ラブストーリー映画初主演作となる。

この写真を受けて、「特大愛すぎる」「憂いを帯びた眼差しがたまらない」「玲夜さまにこんなにも想われている柚子が羨ましい」「深い愛情が伝わる素敵なシーン」「一途な愛がめっちゃ溢れてる」と、公開前から心を掴まれた様子のコメントが寄せられていた。

■写真：永瀬廉が憂いを帯びた眼差しで吉川愛を見つめる