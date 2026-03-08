女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。

同2回戦が行われ、天咲光由が飯田沙耶を下し、準々決勝進出を果たした。天咲は新人時代から世話になった飯田と対戦。パワーに勝る飯田に天咲はDDTなで切れのある技で対抗する。飯田はラリアットやリストクラッチ式飛龍裸絞めで追い込む。何とかしのいだ天咲はDDTで切り返し、天橋立（丸め込み）で3カウントを奪った。

飯田超えを果たした天咲は「飯田さん、練習生になってから丸5年が経ちます。5年たった今、やっとあなたを倒すことができました。この5年間、悔しいこと、つらいこと、痛いこと、悲しいこと、いっぱいいっぱいあったけど逃げずに諦めずにやってきたから、今この瞬間があると思ってます。その中でもずっとずっと見守ってくれて、支えてくれて、いい先輩でありがとうございます」と感謝のコメント。

隣の東京ドームで行われているWBCに出場中の大谷翔平ばりに「でも憧れだけ終わる私じゃないので。スターダムの大谷翔平になるか、自分の手でシンデレラの称号を手に入れます。シンデレラトーナメント、てっぺんに咲くまで天咲光由をよろしく」と優勝宣言した。11日の後楽園ホールでの準々決勝は妃南が相手だ。