お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が、7日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。先輩芸人との会食よりも夜の街での“遊び”を優先させたことを暴露される場面があった。

「オズワルド」伊藤俊介が町田について「女の子に目がない」と言及。北海道でのライブ出演後に町田と食事の約束をしていたものの「町田が遅れてきた。聞いたら“ホテル入って、ムラムラしたから風俗に行きました”って」と暴露した。

これに、町田は「風俗で5000円プラスで払えばエクストラ嬢になると言われて。経験豊富でテクニック、見た目も完璧だと。それで5000円プラスで払って実際に見た目もキレイだったんですけど、その子が“入店して2日です”と言っていて、全然経験豊富じゃなかったんです」と釈明を開始。

町田は話が違うとしてフロントに文句を言うことを決意し、「体がぬるぬるだったのでシャワーを浴びて、それからフロントに言いに行ったら、5000円を返金するか、15分延長サービスかと言われた。15分を選んだから遅刻した」と告白。伊藤は「俺を選べよ！なんでエクストラと15分の二択なんだよ。俺を選べ！」と吠えまくり。共演者もツッコミの嵐を浴びせていた。