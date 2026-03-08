竜巻で倒れた木＝ミシガン州ユニオンシティー/Bill Pugliano/Getty Images

（CNN）米中部の各地で5日から6日にかけて激しい嵐が発生し、竜巻によって、少なくとも8人が死亡したほか、建物ががれきの山になるなどの被害が出た。

今回の荒天は5日に始まり、7日には大部分でおさまる見込み。

7日は、テキサス州中部からミシシッピ川下流域、テネシー州西部、アラバマ州、さらにクリーブランドやピッツバーグを含む五大湖周辺の一部で、ひょうや強風、竜巻の可能性を伴う強い嵐が発生する恐れがある。

東部での記録的に温かい空気と、長く延びた寒冷前線の背後にある冷たい空気がぶつかり合い、荒天の脅威が増している。

十数件以上の竜巻の報告のうち、米中部では複数の竜巻が確認された。

ミシガン州南西部では6日午後、激しい雷雨によって発生した竜巻により4人が死亡したほか、負傷者が出た。デュペイジ大学の気象プログラムNEXLABによると、この竜巻は最大風速約67メートルで、竜巻の強さを表すEFスケールでEF3に分類された。

ブランチ郡保安官事務所によると、竜巻はユニオンレーク地区を襲い、3人が死亡したほか、12人が負傷した。複数の人が病院に搬送されたが、けがの程度は分かっていない。

近くのカス郡でも竜巻が発生し、1人が死亡、数人が負傷した。複数の大型の建物が損壊し、非常事態が宣言された。

ミシガン州スリーリバーズでは、竜巻によって建物の破片が空中に舞い上がり、倉庫の屋根の大部分がはがれる様子が動画に捉えられていた。負傷者がいるかどうかは分かっていない。

住民のシャナ・オルティスさんはCNN提携局WWMTに「屋根は吹き飛び、木は倒れ、電線が至るところに散乱している」と語った。オルティスさんによれば、娘を保育所に迎えに行った際にサイレンを聞き、保育所から建物内にとどまるよう指示されたという。