“もやしくん”渡辺美奈代の夫・矢島昌樹氏、仲むつまじい“夫婦の日常”ショット大量投稿「羨ましいーーーッ」「美奈代ちゃん良い奥様」
元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）の夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏が5日、自身のインスタグラムを更新。妻・美奈代との仲むつまじい日常の夫婦ショットや、美奈代が手作りしたスイーツなど多数の写真を披露した。
【写真多数】「羨ましいーーーッ」妻・渡辺美奈代との仲むつまじい“夫婦の日常”ショットを披露した矢島昌樹氏
矢島氏は「最近の夫婦や奥さまの手作りスイーツ #渡辺美奈代」とのコメントとともに、自然体で幸せあふれる旅行を楽しむ写真や、自宅での日常ショットなど、さまざまな写真をアップした。
フォロワーからは「羨ましいーーーッ 幸せですね」「お店ですよね、美奈代さんのご飯もデザートも もやし君さん幸せですね〜」「いつも素敵なご夫婦」「良き夫婦ですよね♪美奈代ちゃん良い奥様ですね」「美奈代ちゃんの愛情たっぷりのスイーツを食べられて幸せですね」「もやしくんの食べ方もいつも美味しさが伝わります」など、羨望の声が多数寄せられている。
