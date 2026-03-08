今年の姫路開催最終日となる12日のメーン11Rでは重賞の第55回白鷺賞（ダート2000メートル）が行われる。出走予定有力馬、昨年6月から7連勝中のジグラート（セン6、父ラニ）を管理する田中一巧師（44）が、同馬の好走に期待した。

昨年は姫路開催中に出走しなかったため、初の姫路コースとなった前走でも難なく1着となり、適性も示した。師は「確実に、一歩一歩、成長して強くなっている。ここまで強くなってくれているのはびっくりしている。相手が強くなっていっても、変わらず勝負どころで同じ走りをいつもしてくれるというのは、この仔がそれだけ強くなったということ」と、頼もしさをにじませる。

百戦錬磨の相手がそろうことが想定されるが、2023年7月に兵庫へ転入して以降の成績は【14・4・6・1】。全25走のうち馬券に絡まなかったのは、たった一度のみ。それも4着と抜群の安定感を誇る。

「状態は変わらず維持できている。スタートして、だんだんとエンジンをかけていって、直線に向いてはじけるようなレースができれば。距離は問題ないし、ここまできたらやるしかない。中央所属時に輸送は経験済みですし、挑戦というより、自信を持って挑みたい」と、重賞初挑戦初制覇を力強く見据えた。