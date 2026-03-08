◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本8ー6韓国（7日、東京ドーム）

5-5で迎えた7回、2アウト3塁から大谷翔平選手が申告敬遠で1、3塁となった侍ジャパン。打席に入ったのはここまでヒットがない近藤健介選手でした。韓国もここでピッチャーを交代し、左のキム ヨンギュ投手がマウンドに立ちました。

制球が安定しないキム投手のボールに手を出さず、じっくり見極めた近藤選手。カウント3-1となり5球目も外れ、2アウトながら満塁の場面を作って、次の打者、鈴木誠也選手に引き継ぎました。その後、鈴木選手がフォアボールを選び、押し出し、吉田正尚選手のタイムリーで3点を入れた侍ジャパンが、勝利を収めています。

Netflixの解説をしていた中田翔さんは「あのフォアボールはすごく大きかったと思います」と日本ハム時代のチームメートを称賛。「僕だったら間違いなく、がっついてショートゴロです。ああいう時、僕も経験があるんですけど『打ちたい』がすごく勝つんですよ。チームのことを考えている近藤選手ならではで、フォアボールでしっかり出塁しますよね」と続けました。

近藤選手はこの3試合でノーヒットとなっていますが、チームに大きく貢献しています。