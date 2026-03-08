キム・ドヨンが6回に逆転2ラン…8回に同点打も及ばず

■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表は8日、1次ラウンド・プールCのチャイニーズ・タイペイ戦に延長戦の末、4-5で敗れた。前日の侍ジャパン戦に続く2連敗。グループリーグ突破は9日のオーストラリア戦に全て託される形に。韓国メディアも厳しい論調となっている。

韓国は2回に先制されるも、5回に併殺崩れの間に同点に。6回に勝ち越し弾を献上したが、キム・ドヨンが左翼バルコニー席まで届く2ランを叩き込み逆転に成功した。しかし8回にはデーン・ダニングが痛恨2ランを献上。それでもキム・ドヨンが再び同点打を放った。

延長10回は先行の台湾が犠打と野選などで1点を勝ち越し。その裏、韓国は1死三塁の好機を作るも、キム・ヘソンのゴロで三塁走者が本塁憤死。最後はキム・ドヨンが打ち取られてゲームセットとなった。

試合後、韓国のプラットフォームはWBCの話題一色となった。韓国メディア「OSEN」は「『またも東京の惨劇』 再三の“捕らぬ狸の皮算用”か……韓国、豪州に5-0以上の勝利でなければ8強進出不可」との見出しで試合を速報。「大変なことになった。韓国が台湾に敗れた。もはや進出シナリオを精査せざるを得ない」として失点率に言及し、オーストラリアが有利とした。また、「MHN SPORTS」は「韓国、台湾に衝撃の敗戦」として落胆した。（Full-Count編集部）