1次ラウンド・プールC韓国―台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が台湾に延長10回タイブレークの末に4-5で敗れた。対戦成績を1勝2敗とし、1次ラウンド突破が黄信号となった。逆転が相次ぐ大接戦を落とし、キム・ヘソン内野手は呆然としてベンチに座り、立ち上がれずにいる様子が中継に映し出された。

無常な結末だった。先制されながら、1-2の6回に1番キム・ドヨンが左翼バルコニー席に飛び込む豪快な逆転2ラン。8回に逆転されたものの、その裏にすぐさま1番キム・ドヨンがセンターへのタイムリー二塁打で同点に追いついた。勝ち越された延長10回、1死三塁からキム・ヘソンは一ゴロ。三走が突っ込んだが、本塁でアウトに。キム・ヘソンは2死から決死の覚悟で二盗を成功させたが、あと一本が出なかった。

決着後、まるで優勝したかのように歓喜に沸く台湾ナインをよそに韓国ナインは重い足取りで整列し、頭を下げた。それからしばらくして中継には多くの選手が引き揚げたベンチでポツンと座り、呆然とするキム・ヘソンが映し出された。頭を下げ、足元を見つめ、現実を受け入れるのに必死な様子。涙はないものの、敗戦のショックとそれを背負う責任が痛いほどに伝わった。

X上には「試合後のヘソンの姿見てウルッときてしまった」「キム・ヘソン茫然自失という感じで切ない」「ヘソンくん泣かないで」「ベンチから動けないキム・ヘソンの姿がまた、ねえ……？」「9回2アウトで走ったヘソンみて2013鳥谷思い出したわ」「ヘソンの最後の盗塁は甲子園見てるような熱い気持ちになったよ」などさまざまな声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）