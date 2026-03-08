被害件数が増え続けている特殊詐欺。SNS上の甘い言葉で募集される「闇バイト」により"実行役"が犯罪に加担するハードルは下がっており、2025年の被害額は1414億円と過去最高にのぼった。

【写真】中高生含む100人の身分証入り“自撮り写真”を送らせていたA。刑務所内で記していた直筆の「反省ノート」

現在、北海道のIT企業で契約社員として働く男性・A（35）は、闇バイトの実行役を募る"リクルーター"として当時100人近くの実行役を採用し、2022年に懲役2年の実刑判決を受けた過去を持つ。当時Aが募った"実行役"のほとんどは、借金に追われ即金を求める人たちだった。

そんなAがリクルーターになった理由も、自らが多額の借金に追われていたからだという--ライターの河合桃子氏が取材した。【前後編の後編。前編から読む】

「留置場はとても狭く、怖い空間に思えた」

当時、昼はIT企業のエンジニアとして、夜は闇バイトのリクルーターとして活動していたA（現在35歳、逮捕当時は29歳）。会社員としての手取りが月に15万円弱、リクルーターの仕事は月に30万から50万円、多い時では100万円ほどだった。

多くの稼ぎを得て暮らしには余裕があったのかと言えば、そうではないという。

「大学3年生の21歳の時に、友人の借金の肩代わりをして130万円を消費者金融に借りてから、その金を返すために街金や闇金などから金を借りるようになり、29歳に至るまで毎月のように20万円から30万円の返済をしていました。

リクルーターとして"副収入"が入るようになってからも、多く稼いだ時は日々のストレスで旅行に出かけたり、風俗に行ったりで散財してしまっていた。

貯金したり単発バイトで凌げばよかったのに、悪いことをして稼いだお金は簡単に貯められなかった。正直、当時は借金のことで頭がいっぱいでした」

Aは2021年のある日の夕方、会社帰りに自宅のエントランスで5人の刑事に囲まれた。逮捕のきっかけは、Aが雇った"受け子"がひとり逮捕され、Aの存在が割れたことだった。逮捕の様子をAは受刑中、日記にこう記している。

《今日のごはん何にしよう ゴミ捨てどうしよう等を考えていた。いきなり男が現れて「○○さんだよね？」と言ってきた。自分は借金取り？ それとも闇金？ 一体何が起きてるかがわからなかった。（略）

その後車に乗り、別の紙をみせてきた。「逮捕状だ」無論、目の前では初めてだ。

俺は逮捕されるのか。不安と、後悔が交わったような感情が湧いた。

○○署に移され、早速取り調べ？ が始まった。こわもての男数人に囲まれて矢継ぎ早に質問されるのは恐怖であった。結局、その日は23時頃までかかった。

初めての留置場はとても狭く、怖い空間に思えた。自分の行ったことに対してものすごく後悔をし、その日を過ごした》（原文から、一部編集）

Aはリクルーターとして活動し「いつ捕まるか」という恐怖に怯えながらも、呑気に夜ご飯はなにしようなどと考えていた最中に逮捕・勾留された。半年後に1か月ほど保釈されるまで、勾留は続いた。

インカレサークルの先輩が蒸発

「勾留中に、なぜ自分がこうなったかを考えていました。自分も被害者だったなどと言うつもりはありませんが、母子家庭で4人兄弟で幼い頃から貧しく、大学は奨学金で入りました。

入ったインカレサークルで、先輩から『生活の質を上げる情報商材を売る仕事を手伝ってほしい』と誘われました。その当時、与沢翼さんのような"秒速で一億円稼ぐ"人に憧れを持って、自分もそうなれるのではないかという欲を持ってしまいました」

情報商材の内容は、生活の質を上げる"こととは程遠いものだった。その仕事の手伝いをするうち、先輩から次のように頼まれた。

「運転資金が足りないから君の名義でお金を借りてほしい。100万円借りたら5万円キックバックするし、その100万円を君が返す必要はない」

Aが語る。

「先輩からはこの方法で何人も成功してると言われました。正直、消費者金融に金を借りるのは抵抗がありましたが、数人の先輩に囲まれワンボックスカーで消費者金融まで連れて行かれ、断れる雰囲気ではなかった。

そこでは、年収300万円ある会社員のフリをして偽造した源泉徴収を提出し、お金を借りた。すでに立派な犯罪行為でした」

借りた100万から5万円を除いた95万円を先輩に渡したが、その後数か月で先輩とは音信不通になり、借金全額を背負うことになった。その後、Aは誰にも言えずに街金や闇金などに借金をするようになった。

「IT企業に就職しましたが、それらの返済は給料ではもちろん賄えなかった。母子家庭で母親から借りるわけにもいかないし、父は（私が）高校生の時に蒸発していましたから。やがて、インターネット掲示板に載っている怪しい仕事を探すようになり、今で言う『闇バイト』をやるようになりました。自分も最初は受け子やかけ子のような仕事をしていたんです」

その後、Aは消費者金融の借金を返すために闇金から金を借りるようになり、ドツボにはまった。闇金の取り立てに追われるようになり、手段を選ばずに現金を求めるようになった。

「当時の僕と同じように闇金に追われている人は、自分で解決しようとせず、とにかく周囲に相談してほしい。最寄りの警察署の生活安全課に明け透けに事情を話すでもいいし、法テラスの無料相談に行くのでもいい。それで根本的な解決にはならないでしょうが、自分で抱え込むのだけはやめるべきです」

組織のトップは「逮捕も起訴もされていない」

今年1月、国際オンライン詐欺の首謀者とされる中国人実業家、陳志（チェン・ジー）がカンボジア市内で拘束され、中国に移送された。陳志は人身売買や強制労働を伴うオンライン詐欺をカンボジア国内で運営し、世界中で巨額の被害を出した組織の首謀者とされている。

リクルーターとして活動していたAが接触していたのも「中国アクセントが残る男だった」と言う。所属していた組織は「陳志のグループではない」と言うが、「詐欺の首謀者は中国にアジトを持っていることが多いと聞きます」と語る。

「私の組織のトップも中国人でしたし、その者は逮捕も起訴もされていません。私を含め、指示役の日本人は中国人首謀者に頭を下げ、やり方を教わっていたんです。

私は中国に渡ることはありませんでしたが、紹介料を未払いにされることは日常茶飯事でした。今後はAIを悪用した詐欺が確実に増えますし、すでに悪用されているはずです。手口はさらに巧妙化していくでしょう」

AIを悪用した特殊詐欺はすでに増えている。著名人が宣伝しているかのようなAI生成動画を広告として利用し、その知名度を利用して金銭を振り込ませる詐欺もある。

Aは現在、IT企業の契約社員として働きながら、独学でAI技術を学んでいるという。「もちろん悪用するためではありません。詐欺の手口をSNSで発信しながら、闇バイトに加担しそうになっている過去の僕のような人間の相談に乗りたい」（A）。

Aが発した言葉をそのまま受け取ることはできないが、彼が"闇落ち"した経緯を知ることも、社会から被害を減らす一助になるのかもしれない。

【プロフィール】

河合桃子（かわい・ももこ） ／1977年、東京都生まれ。ライター。週刊誌を中心に執筆。幅広く取材活動を行なっており、特に性風俗にまつわる事件などアングラな業界を長年取材している。