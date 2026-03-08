◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節 福島4―2長野（2026年3月8日 とうスタ）

J3福島の元日本代表FW三浦知良（59）が8日、ベンチ入りしたホーム開幕戦となる長野戦で途中出場。J公式戦最年長出場記録を59歳10日に更新した。

4―2の後半アディショナルタイムにホームのサポーターからの大歓声を浴びながらピッチに立った。前線からの守備でスライディングするとスタンドが沸いた。ボールに触る機会はなかったものの、チームはそのまま快勝し、今季初勝利。笑顔でチームメート、ホームのサポーターと喜びを分かち合った。

今季の開幕戦でスタメン出場。Jシーズン開幕戦のピッチは17年以来9年ぶり、J公式戦はJ2横浜FC所属の21年3月10日以来1795日ぶりだった。開幕戦以来、この日は4試合ぶりの出場となった。

59歳誕生日となった2月26日にはクラブの福島県庁表敬訪問に同席後、県庁で報道陣らの祝福を受け、59本の赤いバラの花束と似顔絵が描かれたケーキで祝福された。「本当に幸せ。これからも出場したいし、そのために努力していきたい」と語っていた。