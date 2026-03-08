WBC(ワールドベースボールクラシック)2023年の前回大会では決勝で激突した日本とアメリカ。今大会はそれぞれ1次ラウンドで2連勝を決めています。

1次ラウンドプールCの日本はここまでチャイニーズ・タイペイと韓国との2試合で5本の本塁打を放っていますが、大谷翔平選手が2本、鈴木誠也選手が2本、吉田正尚選手が1本と日本が誇るメジャーリーガーたちがチームを支えています。

一方、1次ラウンドプールBのアメリカは、ブラジルとイギリスとの2試合でアーロン・ジャッジ選手とカイル・シュワバー選手が1本ずつと計2本塁打となっています。メジャーでは各リーグで本塁打王やMVPを争う2人が1本ずつホームランを放っています。

2試合終えてチーム打率は日本が打率.323、アメリカは打率.314を記録しています。また得点も日本は21点、アメリカは24点と打線の強さが垣間見えます。

▽日本とアメリカのチーム打撃成績

【日本】

打率 .323、安打 20、二塁打 2、三塁打 0、本塁打 5、打点 21、得点 21、盗塁 2、出塁率 .447、長打率 .597、OPS 1.044

【アメリカ】打率 .314、安打 22、二塁打 5、三塁打 0、本塁打 2、打点 21、得点 24、盗塁 5、出塁率 .490、長打率 .471、OPS .961