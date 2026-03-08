味方良介、大河『豊臣兄弟！』出演決定 将軍側近・三淵藤英役で参戦
俳優の味方良介が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。味方は室町幕府の将軍・足利義昭に仕える奉公衆の一人、三淵藤英を演じる。味方にとって大河ドラマ出演は今回が初となる。
【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…
同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。味方が演じる三淵藤英は、室町幕府の将軍に仕える側近で、義昭の将軍職就任のために奔走する人物。義昭と織田信長の関係が悪化していく中でも、主君に献身的に仕える姿が描かれる。
出演オファーを受けた際について味方は、「幼い頃から観てきた大河ドラマの世界に出演することは、映像作品に携わるようになってから抱いてきた目標の一つでもあり、大変ありがたく感じた」とコメント。三淵藤英については「主君第一という印象があり、将軍という存在を信じて邁進する人物」と捉えているといい、「『豊臣兄弟！』の世界観の中で丁寧に表現できればと思った」と語った。
撮影については、史料が多く残されている人物ではないことから「台本を軸にしながら、時代背景や当時の状況、立場を踏まえて人物像を組み立てていった」と説明。撮影期間は限られていたものの、「学生時代からの友人が主演を務める作品の現場に立ち、その姿を近くで見られたことが印象に残っている」と振り返り、「貴重な経験だった」と語った。
