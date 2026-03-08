「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）

今年初めの伝統の一戦で、阪神は逆転負けを喫した。開幕ローテ入りを争う伊原が先発し、４回４安打無失点の好投で猛アピール。野手ではこの日も３番に入った中川が、３試合連続の安打を放つなど存在感が光った。

この日、試合前には恒例の新入団選手紹介があった。昨秋のドラフトで１位指名された立石正広内野手（２２＝創価大）をはじめ、新人が７人に新外国人のルーカスらも登場。トレードで入団した伏見、西武を戦力外となり、今季から入団した元山なども並んだ。

立石は右脚肉離れからの復帰を目指している中、この日は初めてオープン戦に出場登録された。まだリハビリ中で出場はなかったが、ベンチから伝統の一戦を体感した。

試合は伊原が先発。初回はテンポ良く３球で２死を奪った。泉口には右翼へ運ばれ、高寺がスライディングキャッチを試みるも後逸（記録は三塁打）。ピンチを背負ったが、４番の新外国人・ダルベックを１４５キロ直球で二ゴロに打ち取り、無失点で立ち上がった。

二回には１死から岸田に左前打を許すも、続く皆川、リチャードを連続三振。三回は２死から松本剛にポテンヒットを許し、その後２死三塁とピンチが広がるも、泉口を中飛に仕留めた；四回も先頭のダルベックを中飛、続くキャベッジを右飛に打ち取り、岸田に左安打を許したが、続く皆川を三飛に打ち取り、マウンドを降りた。

一方、打線は四回、中川の左前打から大山が中前打でつなぎ、無死一、三塁。前川は浅い中飛に倒れたが、続く小幡の遊ゴロの間に１点を先制した。２点を追う八回には、巨人のドラフト２位・田和に対し、嶋村がフルカウントから７球目、内寄りのカットボールを右翼スタンドに運んだ。