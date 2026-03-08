現在オーストラリアのメルボルン・ビクトリーでプレイする元スペイン代表MFフアン・マタが芸術的なFKを決めた。



チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、さらにヴィッセル神戸でもプレイ経験があるマタは2024年から活躍場所をオーストラリアに移し、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズを経て昨夏よりメルボルン・ビクトリーでプレイしている。



現在37歳とマタも大ベテランと呼ばれる年齢になったが、その魔法の左足は健在で、7日に行われたAリーグ第20節のシドニーFC戦ではスコアレスで迎えた34分、芸術的なFKを叩き込んだ。





JUAN MATA DOES IT AGAIN!



In one of the biggest games of the season, the 37-year-old delivers with a sensational free-kick for Melbourne Victory



Watch #SYDvMVC live on 10 Drama, and stream live on Paramount+ pic.twitter.com/MYf4Et0etE — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) March 7, 2026

その後追加点を決め、2点にリードを広げたメルボルン・ビクトリーは最終的に追いつかれ、2-2で勝ち点1を分け合う形となったが、マタが見せたFKにはユナイテッド時代のチームメイトが反応。ブルーノ・フェルナンデスは自身のインスタグラムのストーリーにてハリー・マグワイアとこの試合を観戦している様子をアップ。マタがFKを蹴る直前の映像にマグワイアをメンションしながら「あの位置からなら彼は絶対に外さないって分かっていたよね？」と投稿し、かつてのチームメイトのゴールを喜ぶ映像を挙げた。試合後、マタはAリーグ公式アカウントのインタビューにてブルーノとマグワイアがSNSにてゴールを喜んでいたことについて聞かれると、「私は彼らを愛しているし、彼らがAリーグ、そして私たちの試合を応援してくれていることは嬉しいよ。次の試合ではブルーノが同じようなゴールを決めてくれることを願っている」と話している。マタは今シーズンリーグ戦20試合に出場し、4ゴール10アシストを記録しており、オーストラリアで衰え知らずのパフォーマンスを見せている。