◇大相撲春場所初日（2026年3月8日 エディオンアリーナ大阪）

昨年初場所以来の十両復帰を果たした島津海（29＝放駒部屋）が西12枚目の剣翔（34＝追手風部屋）を寄り切りで破って白星発進を決めた。十両では昨年初場所13日目以来408日ぶりの勝ち名乗り。「小技のある相手なのでしっかり取った。昨年はケガで（大阪の土俵に）立てなかった。新十両の時は違う感覚。土俵入りから、ぐっとこみ上げるものはありました」と感慨深げだ。

鮮やかな締め込みが決意の表れだ。これまでは入門時の師匠だった若嶋津の代表的な色（グリーン）を締めていたが、心機一転、黄色に近い締め込みが館内の注目を浴びた。本人は「カナリア色ですかね」と説明。「松鳳山関よりも少し明るい感じ。あまり見かけないし見た目もきれい。明るい気持ちになれる色」とお気に入りの様子だ。実は昨年1月に発注していたというが、春場所で幕下に転落。そのままお蔵入りになっていたもので、十両復帰の場所でようやくお披露目となった。もろ差しからの速攻を武器に幕内まで上り詰めた実力者。新たな相棒と歩む反撃ロードは視界良好だ。