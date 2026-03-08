皐月賞トライアルの3歳馬限定G2「弥生賞ディープインパクト記念」は3番人気のバステール（牡＝斉藤崇、父キタサンブラック）が外から鋭く突き抜けて重賞初制覇。2着の2番任期ライヒスアドラー、3着の1番人気アドマイヤクワッズとともに皐月賞（4月19日、中山、芝2000メートル）の優先出走権を獲得した。

鞍上の川田将雅（40）は阪急杯（ソンシ）以来、今年の重賞4勝目（通算156回目）。弥生賞は2014年トゥザワールド、18年ダノンプレミアムに続いて3勝目。管理する斉藤崇史師（43）は昨年の東海S（ヤマニンウルス）以来、通算27回目の重賞V。

3連単＜8＞＜4＞＜6＞は4820円（13番人気）。

▽弥生賞ディープインパクト記念 1964年に創設された3歳馬限定の重賞で、第1回は中山芝1600メートルで行われた。その後、幾度かの条件変更を経て84年から皐月賞と同じ舞台である中山芝2000メートルとなり、皐月賞に直結する重要な前哨戦に位置づけられた。2020年からは19年にこの世を去ったディープインパクトの功績を称え、レース名が「弥生賞ディープインパクト記念」に変わった。勝ち馬からは05年のディープインパクトに83年ミスターシービー、84年シンボリルドルフと3頭の3冠馬が出ている。