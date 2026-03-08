◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）

ともに１次ラウンド突破の可能性を残す韓国と台湾のが“絶対に負けられない戦い”を繰り広げた。ここまで韓国は１勝１敗、台湾は１勝２敗とあって、両チームともに負けは許されない状況。主導権が入れ替わるシーソーゲームを延長で台湾が制した。ＳＮＳでは興奮の声が挙がっている。

両軍無得点の２回先頭に台湾が本塁打で先制。しかし、５回に韓国が１点を返して追いついた。同点の６回先頭に台湾が勝ち越し弾で再びリードするも、裏の攻撃で韓国が逆転２ランで主導権を奪い返した。すると今度が台湾が８回に逆転２ランを放ったが、裏に韓国が適時二塁打を放って同点に追いついた。

同点まま延長に突入。タイブレークの１０回、無死二塁から一犠打を選択すると、代走・陳傑憲が骨折している左手もかまわずに執念のヘッドスライディングで間一髪セーフ。チャンスを拡大すると、次打者のスクイズで勝ち越しのホームを踏んだ。韓国の攻撃をしのぎきって勝利すると、涙する選手もいた。

激しいシーソーゲームにＸ（旧ツイッター）では「台湾ｖｓ韓国」がトレンド１位に急浮上。ＳＮＳではファンが「韓国ｖｓ台湾もバチバチでおもろい」「もうどっち勝つか分かんないな」「あつすぎる！シーソーゲーム」「凄い試合してるなーっと思うのと、東京ドームが満員になってるのが凄いなーっと。日本での試合ですよね？」「いやーもうどっちも応援してしまうどっちも頑張れ」「エライことなってんなあ」「死闘すぎる どっちが勝つか全くわからん」と大興奮している。