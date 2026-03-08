日本プロ麻雀（マージャン）連盟の女流プロ雀士で、グラビアやタレントとしても活躍する岡田紗佳が８日、都内で「４月始まり卓上カレンダー」発売取材会を行い、麻雀への意欲を明かした。

自身初の卓上カレンダーは昨年６月に都内で撮影し、美ボディーを披露している。岡田は「飾りやすい仕上がりでお気に入りです。デスクに置くには気持ち刺激強めかもしれないですけど」と笑いながら、「寂（さみ）しい人にぜひ」と呼びかけた。

プロ雀士、モデル、タレントなど活動が多岐にわたるが、「（全体を１００とするならそれぞれの割合は）麻雀６０、芸能等々が４０という気持ち」と明かし、「麻雀は常に一番、という気持ちであり続けたい。麻雀の仕事なかったら、タレントでこの立ち位置になってない。麻雀の研鑽（けんさん）は怠らずに積んでいきたい」と意欲を語った。

抜群のスタイルで“役満ボディ”とも称される岡田。イベントではテレビリポーターから、「差し支えなければスリーサイズを教えていただいても？」と聞かれたが、岡田は「知らないです！」と即答。「知ってます？ご自身のスリーサイズ？」と機転を利かせた返しをみせていた。