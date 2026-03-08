【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

カバーは、同社が運営するVtuber事務所「ホロライブプロダクション」の全体イベント「hololive SUPER EXPO 2026」及び「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」を3月6日より8日にかけて幕張メッセで開催した。

「hololive SUPER EXPO 2026」は例年開催されている年に一度のオフラインイベント。2026年のテーマは「hololive time-warp」となり、「PARALLEL」「WORLD」「MEMORY」からなるメインエリアや「ホロドリ」エリア、協賛エリアなどで展示や体験型イベントなどが行なわれた。

「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」はEXPOと併催されるライブイベントで、2026年は全4ステージ開催。ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアの全タレントが一同に会し、パフォーマンスを披露した。

本稿では本イベントに関連する記事をまとめて紹介する。

