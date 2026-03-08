「hololive SUPER EXPO 2026」＆「hololive 7th fes. Ridin′ on Dreams」掲載記事まとめ！【ホロライブ】
【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）
カバーは、同社が運営するVtuber事務所「ホロライブプロダクション」の全体イベント「hololive SUPER EXPO 2026」及び「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」を3月6日より8日にかけて幕張メッセで開催した。
「hololive SUPER EXPO 2026」は例年開催されている年に一度のオフラインイベント。2026年のテーマは「hololive time-warp」となり、「PARALLEL」「WORLD」「MEMORY」からなるメインエリアや「ホロドリ」エリア、協賛エリアなどで展示や体験型イベントなどが行なわれた。
「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」はEXPOと併催されるライブイベントで、2026年は全4ステージ開催。ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアの全タレントが一同に会し、パフォーマンスを披露した。
本稿では本イベントに関連する記事をまとめて紹介する。
hololive SUPER EXPO 2026
hololive 7th fes. Ridin' on Dreams
(C) COVER