3月8日、中山競馬場で行われた11R・弥生賞（G2・3歳オープン・芝2000m）は、川田将雅騎乗の3番人気、バステール（牡3・栗東・斉藤崇史）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のライヒスアドラー（牡3・美浦・上原佑紀）、3着に1番人気のアドマイヤクワッズ（牡3・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは2:00.2（良）。

皐月賞への優先出走権

川田将雅騎乗の3番人気、バステールが豪快な差し切りを決めて、皐月賞へ名乗りを挙げた。レースでは先行争いを見ながら後方待機で末脚を温存。後方2番でじっくりと構え、勝負どころから直線の入口で外へ。狭いスペースで馬体を接触する場面もあったが、坂を駆け上がってからの伸びは秀逸で、先行勢を一気に飲み込んだ。

バステール 3戦2勝

（牡3・栗東・斉藤崇史）

父：キタサンブラック

母：マンビア

母父：Aldebaran

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 バステール 川田将雅

2着 ライヒスアドラー 佐々木大輔

3着 アドマイヤクワッズ 坂井瑠星

4着 タイダルロック 三浦皇成

5着 モウエエデショー 原田和真

6着 コスモギガンティア 矢野貴之

7着 ステラスペース 武藤雅

8着 バリオス 高杉吏麒

9着 アメテュストス 大野拓弥

10着 メイショウソラリス 角田大和