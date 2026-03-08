Snow Man佐久間大介、K-POP人気アイドルらとお忍びで主演映画観賞へ「メンバーが豪華すぎる」「映画館降臨は驚き」と反響
【モデルプレス＝2026/03/08】Snow Manの佐久間大介が3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が主演する映画「スペシャルズ」を鑑賞するため映画館を訪れた際のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】スノメンバー「変装しててもオーラ溢れてる」人気K-POPアイドルらと映画館降臨ショット
3月6日に公開された、佐久間が主演を務める映画「スペシャルズ」。佐久間は「YUTAくんと内田監督と #映画スペシャルズ 観てきた」とつづり、通常の映画館で同映画のチケットを手にした自身と、同映画を手掛けた内田英治監督、そして共演の韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA／ユウタ）との3ショットを公開した。佐久間、中本は帽子にフード、マスクという変装姿で、佐久間はサングラスもかけている。
この投稿に、ファンからは「映画館降臨は驚き」「メンバーが豪華すぎる」「仲良し楽しそう」「だれも気づかないものなの」「変装ばっちり」「監督変装無しですか」「変装しててもオーラ溢れてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐久間大介、自身主演映画上映の映画館でプラベショット
◆佐久間大介の投稿に反響
YUTAくんと内田監督と #映画スペシャルズ 観てきた (^^) pic.twitter.com/hMQYqXukFY— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) March 7, 2026
