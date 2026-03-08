レブロンの#水膜ツヤリップに新色登場♡ベリー＆ミルキーピンクでぷるんと可愛い唇へ

みずみずしいツヤと透け感のある発色で人気の「レブロン スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック」から、春気分を高めてくれる新色が登場します。2026年3月16日(月)より、ベリーのようにジューシーなツヤを楽しめる2色が仲間入り。ぷるんとしたうるおい感と軽やかなつけ心地で、思わず触れたくなるような唇を演出します。日常メイクにさりげない可愛さと透明感をプラスしてくれる注目のリップです♡

うるんだツヤが続く#水膜ツヤリップ



「レブロン スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック」は、まるでウォーターベールをまとったような濃密ツヤが魅力のリップスティック。

みずみずしい質感で唇に溶け込むようになじみ、うるおいを感じるツヤ感で立体的なぷっくり唇*を演出します。透け感のあるシアーな発色なので、重ねるほどに鮮やかさを調整できるのもポイント。

また、軽い清涼感のあるつけ心地で、なめらかに密着。毎日のメイクに取り入れやすく、自然な抜け感と華やかさを同時に楽しめます♪

*乳酸メチル（整肌成分）の冷感、保湿成分（ツバキ種子油、ヒマワリ種子油、アーモンド種子油、マカデミア種子油、ヒマシ油）によるメイクアップ効果

ベリーのように輝く新色2カラー



今回新たに登場するのは、ジューシーでハッピー感のある2つのピンクカラー。

010 ベリー ハッピー



フレッシュな果実を思わせるベリーピンク。ツヤ感と透明感を引き立て、顔色をぱっと明るく見せてくれるカラーです。

011 ペタル ドリーム



ミルキーでやわらかな印象のクリーミーピンク。花びらのように淡く可憐な発色で、フェミニンな唇を演出します。

どちらも可愛らしさと抜け感を両立したカラーで、春メイクにもぴったり。

なお、「レブロン スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック」は、今回の新色2色を含めた全11色展開となります。

レブロン スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック



価格：1,760円（税込）

発売日：2026年3月16日(月)

春メイクを彩るツヤリップ♡



ジューシーなツヤと透明感のある発色で人気の「レブロン スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック」。

今回登場する新色は、ベリーのようなフレッシュ感とやわらかなピンクの可愛らしさが魅力です。

ぷるんとしたツヤ唇を演出しながら、自然な抜け感も叶えてくれる優秀リップ。いつものメイクに取り入れて、気分まで明るくなる春のリップメイクを楽しんでみてください♡